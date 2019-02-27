تمارة .. اعتقال متورط في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والقرقوبي

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، امس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه جرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، بحي النصر بمدينة تمارة، حيث أسفرت عملية التفتيش بمنزله عن حجز أربعة أكياس كبيرة تحتوي على 50 كيلوغرام من مسحوق الكيف، بالإضافة إلى آلة تستعمل في طحن سنابل الكيف لاستعمالها في تحضير مخدر المعجون، وأسلحة بيضاء، علاوة على مجموعة من الأكياس البلاستيكية التي تحتوي على كميات من هذا المخدر التي كانت موجهة للترويج في محيط المؤسسات التعليمية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية، وفق البلاغ، في إطار المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال تأمين محيط المؤسسات التعليمية، وتجفيفها من كافة منابع ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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