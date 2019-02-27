طقس الأربعاء .. جو مستقر بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات، وبالجنوب الشرقي وبالهضاب الشرقية مع تكون جليد محليا.

كما ستتشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، بالسواحل الشمالية والوسطى وبالمنطقة الشرقية، وستكون مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محليا . ومن المنتظر أن تخيم سحب منخفضة كثيفة على السواحل الشمالية ،وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، مع هبوب زوابع رملية محلية جنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 05 درجات بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 05 و12 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسواحل الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 24 و30 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وداخل الشياضمة، ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.

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