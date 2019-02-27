محمد بخاري يفوز بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا

هبة بريس - وكالات

قال رئيس مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة في نيجيريا، محمود يعقوب، إن الرئيس الحالي محمد بخاري فاز في انتخابات الرئاسة.

وتغلب بخاري على مرشح حزب المعارضة عتيق أبو بكر، نائب الرئيس السابق ليضمن بذلك فترة رئاسة ثانية.

وفاز بخاري بنسبة 56 بالمئة مقارنة بنسبة 41 بالمئة للمرشح الآخر عتيق أبو بكر، رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس والذي ينتمي إلى حزب الشعب الديمقراطي.

وفاز الرئيس بفارق 3.9 مليون صوت عن عتيق، إذ حصل على 15.2 مليون صوت في حين حصل عتيق على 11.3 مليون صوت.

وبلغت نسبة المشاركة، بناء على الأصوات الصحيحة، 33.2 في المئة. وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2015 كانت نسبة المشاركة 44 بالمئة.

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