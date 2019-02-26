رئيس جهة بني ملال خنيفرة يتراس اشغال لجنة الاشراف ومراقبة تنفيذ المشاريع

هبة بريس ـ بني ملال

طبقا لمقتضيات المادة 135من القانون التنظيمي111.14المتعلق بالجهات ترأس ابراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى جانب الخطيب لهبيل والي الجهة أشغال اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة الخاصة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

وقد حضر أشغال اللجنة السادة أعضاء المجلس بها، و كل من المدير العام للمصالح ومدير الوكالة والسيد مراقب الدولة والخازن المكلف بالأداء و اطر الوكالة حيث تم استعراض حصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2019 كما تم اطلاع اللجنة على سير الأشغال بمجموع الأوراش المفتوحة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وبرنامج تأهيل المراكز الصاعدة والمشاريع المندمجة المبرمجة من طرف مجلس الجهة

وقد وقفت اللجنة على أهمية تقدم الأشغال وتطور عمل الوكالة واستحسنت مضامين تقرير الافتحاص المنجز من طرف المراقب المالي للدولة وكذا اشارته إلى أن جهة بني ملال خنيفرة تعتبر رائدة على المستوى الوطني في تفعيل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتحويل البرامج والاعتمادات المالية الموازية لها وهو ما مكن من الرفع من نسبة الإنجاز المادي لإشعال.

من جانبه نوه الوالي بأهمية الأوراش التي فتحها الجهة والتي ستمكن من تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة موجها عناية مدير الوكالة إلى ضرورة الرفع من وثيرة الانجاز والاستمرار في ريادة جهة بني ملال خنيفرة على المستوى الوطني.

وقد صادقت اللجنة بالإجماع على النقط المدرجة بجدول أعمالها.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0