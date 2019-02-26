مسؤول بوزارة الاتصال يكشف حقيقة سفر مدراء صحف مغربية للإمارات

هبة بريس ـ الرباط

ازاح عبدالاله التهاني، مدير الإتصال والعلاقات العامة بوزارة الإتصال، الغموض حول سفر وفد إعلامي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يتكون من مدراء مؤسسات إعلامية، و الادعاء ان هذا الامر له علاقة بتدخل مزعوم من دولة الإمارات في الشؤون الداخلية للمغرب.

وأكد عبدالاله التهاني، في تصريح صحفي أن الأمر يتعلق بدعوة رسمية للمشاركة في فعاليات الإحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من فاتح إلى رابع دجنبر من عام 2017.

وأضاف مدير الإتصال والعلاقات العامة بوزارة الإتصال، أنه لم يكن له ولا للوزارة التي يعمل بها، أي دور في اختيار أعضاء الوفد الإعلامي المغربي، الذي كان يتكون من ستة مدراء صحف يومية وأسبوعية ، تمت دعوتهم مباشرة من السلطات الإماراتية المختصة، من خلال سفارة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة، كما هو مألوف ومعروف في مناسبات سابقة مماثلة.

وسجل ذات المسؤول ان الوفد المذكور، لم يكن له رئيس، وكان كل أفراده أحرارا في برنامجهم اليومي، طيلة الأيام الثلاثة من إقامتهم في أبوظبي

واوضح عبدالإله التهاني أن سفره لتلبية دعوة كريمة من سلطات دولة عربية شقيقة ، تم في احترام تام للإجراءات والضوابط، التي تؤطر تنقل مسؤولي القطاعات الحكومية إلى الخارج في مهمة رسمية، أو في إطار تنقل مأذون به، مشددا على أنه ظل وسيبقى بحكم مسؤولياته، حريصا بكل صدق ونزاهة، على الاحترام التام والتقيد الكامل بكل الالتزامات التي يفرضها مركزه الوظيفي ، وواجبات المواطنة المسؤولة.

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