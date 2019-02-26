وحدة : شُرطي يُسعف متشرد طعنه صديقه وسط الشارع العام

نُشر بتاريخ :  2019-02-26 - 21:38
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هبة بريس : وجدة

أقدم شاب متشرد على طعن صديقه بعد زوال اليوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري بالحي الإداري بمدينة الناظور بواسطة السلاح الأبيض، متسببا له في جرح عميق على مستوى البطن.

وحاول شرطي مكلف بتنظيم السير متواجد بتلك المنطقة من إيقاف النزيف وإنقاذ الضحية قبل حلول مصالح الوقاية المدنية ونقله على وجه السرعة نحو المستشفى الحسني بالمدينة وقامت مصالح الأمن بتمشيط المكان للقبض على المتشرد.

وحسب شهود عيان، فإن خلافا وقع بين الطرفين، جعل المعتدي يوجه طعنة للضحية الذي سقط أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا لإيقاف المعني بالأمر والذي فر إلى وجهة غير معلومة.

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