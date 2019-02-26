رجل الاعمال ” سرود” يشرف المغرب بالبرتغال

نُشر بتاريخ :  2019-02-26 - 21:26
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تم تكريم رجل الاعمال المغربي و المدير العام لمجموعة ” طيبة ” و الرئيس السابق لغرفة الصيد الاطلسية الوسطى” عبد الرحمان سرود” ضمن فعاليات “جائزة الإنجاز الدولية و التميز في الأعمال” التي جرى تنظيمها بعاصمة البرتغال بلشبونة من قبل جمعية رواد الأعمال حول العالم الأسبوع الماضي. و بمشاركة أزيد من خمسين شركة في القارات الخمس.

رجل الاعمال المغربي ” سرود” تم تكريمه للمرة الثانية على التوالي الى جانب شركات كبرى في العالم من بينها ” شركة البحرين للبترول” ، و “شركة الغاز و البترول بغانا “و “شركة عمان للإتصالات ” و وكالة موانىء أبيدجان” ، و شركات أخرى من لبنان، البرتغال ، البراغواي ، فرنسا و من الكونغو الديمقراطية .

و يأتي تكريم سرود المدير العام لشركة طيبة و عدد من الشركات السالفة الذكر بعد استيفائها عدد من المعايير الدولية ، خاصة إخلاص الزبناء عبر استفتاء يجرى لهذا الغرض .
يدكر أن عبد الرحمان سرود سبق أن انتخب رئيسا لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، و يشغل أيضا نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب يعد من بين الأشخاص الغيورين على قطاع الصيد البحري و الذين ساهموا في تنمية هذا القطاع الحيوي بالبلاد عبر استراتيجية وبرنامج ” اليوتيس” الذي سهر عليه الوزير عزيز أخنوش .

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