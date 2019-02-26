ماكرون: يجب محاكمة الـ”دواعش” الفرنسيين بالدول التي تتهمهم

هبة بريس ـ وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، إنه يجب محاكمة مقاتلي تنظيم “داعش” الفرنسيين الذين تم أسرهم في العراق وسوريا في الدول التي يواجهون فيها اتهامات.

وأضاف إيمانويل ماكرون أن باريس ستطلب تحويل عقوبات الإعدام المحتملة إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.

وعلى الرغم من أن ماكرون لم يعلق على عملية التسليم تلك بالتحديد، إلا أنه صرح بأنه من حق الفرنسيين المحتجزين في المنطقة الحصول على مساعدة قنصلية.

وأفاد ماكرون بأنه “في هذه الحالات، نضمن حماية حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأنه إذا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام يتم تحويلها إلى السجن مدى الحياة”.

وتابع قائلا: “ولكن لا توجد خطة للعودة”، في إشارة إلى احتمال عودة الأسرى المحتجزين في العراق أو سوريا إلى فرنسا

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