تخصيص 9 ملايين درهم لدعم البحث العلمي في مجال النباتات الطبية والعطرية

عبدالحي بلكاوي - هبة بريس

أعلن “خالد الصمدي” كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن رصد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ل 900 مليون سنتيم، تم تخصيصها أساسا لدعم البحث العلمي في مجال “تثمين النباتات الطبية والعطرية”.

و أفاد “الصمدي” من خلال تدوينة له نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي(فايسبوك ) عن اختيار 14 مشروعا من أصل 35 مشروع، تقدم بها أساتذة باحثون من ثلات جامعات مغربية، ويتعلق الأمر بجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة سيدي محمد ابن عبد الله بفاس، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، حيث تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الوزارة الوصية عن القطاع، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، و وكالة النباتات الطبية والعطرية.

و بهذا الإنجاز غير المسبوق، تكون الحكومة قد خصصت 129 مليون درهم لدعم البحث العلمي في مجالات العلوم الإنسانية، توزعت في مجالات متعددة ومتنوعة، حيث تم تخصيص 30 مليون درهم لدعم 54 مشروع، و50 مليون درهم لإطلاق مشاريع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي في إطار الشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، و 10 مليون درهم لدعم البحث العلمي في مجال السلامة الطرقية بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، و 30 مليون درهم لبرنامج لملتقى العلوم والمجتمع.

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