مجلس أولاد تايمة يحرم شبان أمجاد هوارة من المشاركة في دوري المرحوم أكشود

لم يتمكن شبان أمجاد هوارة لكرة القدم، أول أمس الأحد 24 فبراير الجاري، من إجراء المقابلة التي كانت ستجمعهم برسم دوري المرحوم عبد الغني أكشود بفريق تافراوت بميدان هذا الأخير، نتيجة حرمانهم من حافلة النقل التي خصصها المجلس الجماعي لأولاد تايمة للجمعيات، رغم تقديم النادي لطلب في الموضوع موجه لمصالح المجلس الجماعي لأولاد تايمة المعنية وسلكه لكل الإجراءات المسطرية المعتادة لهذه الغاية.

وفي اتصال لهم بالجريدة، عبر مسيرو نادي أمجاد هوارة عن استنكارهم الشديد وتنديدهم القوي لما اعتبروه تعسفات وتصرفات انتقامية ذات خلفيات شخصية ضيقة لمسيري الجماعة الترابية لأولاد تايمة في حق النادي ومرتاديه، مؤكدين أن حرمان النادي من حقه في الحصول على النقل الجماعي يندرج في إطار مسلسل التضيق والبلوكاج الذي يستهدف تركيع النادي وتطويعه، على غرار محاولة حرمانه سابقا من ربط مقره الماء والكهرباء، وحرمانه من المنحة المخصصة له رغم اتفاقية الشراكة التي تجمع الطرفين.

هذا وطالب مسيرو نادي أمجاد هوارة بالتدخل العاجل للسلطات المحلية والإقليمية والجهات الوصية على المجال الرياضي لوضع حد لهذا العبث التدبيري للشأن العام المحلي المستهدف، والعمل على إقرار قيم العدل والمساواة التي تنص عليها كل القوانين المغربية والمواثيق الدولية، مهددين في ذات الآن باتجاه النادي إلى تقديم اعتذار عام عن مشاركاته الرياضية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

هذا وجدير بالذكر أنه ورغم الاكراهات المادية والمعنوية، ودأبا على عادته فقد سجل نادي أمجاد هوارة مشاركته هذا الموسم ضمن الدوري سنوي الذي يحمل اسم أحد الفعاليات الرياضية والجمعوية بمنطقة هوارة وجهة سوس عموما المرحوم عبد الغني أكشود، وذلك اعترافا وتخليدا لما قدمه المرحوم للرياضة السوسية، وترسيخا لأعمال وتضحيات وعشق هذه الشخصية الرياضة لكرة القدم في أذهان الأجيال الصاعدة وخاصة أبناء مسقط رأسه هوارة.

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