أوجار والمفوضة الأوروبية المكلفة بالعدل يبحثان سبل تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي

هبة بريس ـ و م ع

اجرى وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، ببروكسل، محادثات مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالعدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين السيدة فيرا جوروفا، بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال القضائي.

وأكدت السيدة جوروفا، خلال هذا اللقاء، على المؤهلات المهمة للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معربة عن أملها في تعزيز هذا التعاون في المجال القضائي.

كما أشارت المسؤولة الأوروبية إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة في قطاعات أخرى ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، كالجرائم الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية.

من جهة أخرى، نوهت السيدة جوروفا بالجهود التي يقوم بها المغرب خاصة في مجال العدالة، مشيرة إلى ” أنه من المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقديم الدعم للمغرب ” ومواكبته في هذه الدينامية.

من جانبه، أكد السيد أوجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على التعاون بين المغرب والمفوضية الأوروبية، خاصة في مجال القضاء، واستعراض الإصلاحات التي قام بها المغرب، وعلى رأسها تلك الرامية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية، كإصلاح النيابة العامة، التي أصبحت تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وأضاف أن اللقاء مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالعدل مكن من بحث آفاق التعاون القضائي بين الطرفين وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تم خلال هذا اللقاء، يضيف الوزير، إبراز الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة الإرهاب وتبييض الأموال، وكذا الخطوات التي قامت بها المملكة في مجالات أخرى.

ونوه وزير العدل، بهذه المناسبة، بدعم المفوضية الأوروبية للمسلسل الديمقراطي بالمغرب، مشيرا إلى أن المملكة ، التي تتقاسم نفس القيم مع الاتحاد الأوروبي ” تحمل مشروعا كبيرا للاستقرار، والأمن والازدهار المشترك في منطقة تعاني من اضطرابات “.

وتندرج هذه المحادثات في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد أوجار حاليا إلى بروكسل حيث سيشارك غدا الأربعاء في المؤتمر العالمي ضد عقوبة الإعدام.

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