تارودانت: اعتقال نجار بمركز سيدي بوموسى بتهمة موالاته لتنظيم إرهابي

محمد ضباش ـ هبة بريس

اعتقلت المصالح الأمنية شاب عشريني، يشتبه في موالاته للتنظيم الإرهابي “داعش”، رفقة مشغله، مساء أمس الاثنين 25 فبراير، بمحل للنجارة بمركز جماعة سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت.

وأوضحت مصادر محلية أن عناصر “البسيج” كانت قد ترصدت منذ مدة تحركات المشتبه فيه البالغ من العمر 20 سنة والمنحدر من من دوار أولاد سكير جماعة إسن ضواحي أولاد تايمة، ليتبين لها أنه يتواصل بشكل مستمر مع صفحات مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لها علاقة بتنظيم الدولة في بلاد العراق والشام المتطرف.

وبعد تحريات دقيقة تم الانتقال إلى محل اشتغال الشاب ليتم اعتقاله بمعية مشغله واقتيادهما إلى مقر الأمن بتارودانت من أجل استكمال التحقيقات معهما، قبل أن تقرر عناصر المكتب المركزي إطلاق سراح “النجار” المشغِّل في حين احتفظت بالمشتبه فيه الرئيسي لتعميق البحث معه.

هذا وحسب ذات المصادر فقد نزل خبر اعتقال المشتبه فيه كالصاعقة على أسرته الصغيرة وعلى مشغله الذي لم يكن يوما يشك في تلميذه قبل أن يُفتضَح أمره، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحريات الأمنية.

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