مزوار يدعو إلى تعبئة المجالات الترابية لفائدة النمو والاستثمار

هبة بريس ـ و م ع

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية تعبئة المجالات الترابية لفائدة النمو وتنشيط آلة الاستثمار والتشغيل.

وقال السيد مزوار، في لقاء نظمه فرع الاتحاد بجهة الرباط سلا القنيطرة، إنه “لا يجب إقصاء المجالات الترابية” بل يجب إدراجها ضمن منطق متكامل ومتماسك، مسجلا أن التنمية الترابية لا يمكن أن تتحقق من دون قطاع خاص منظم ومهيكل

كما أكد على أهمية خلق آليات بين الاتحاد والجهات ومختلف اللجان التي تتناول القضايا المشتركة، بهدف تعميق التفكير حول هذه القضايا التي من شأنها أن تسهم في تفكير أكثر شمولا على مستوى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبخصوص الأوراش التي أطلقها فرع الاتحاد بالجهة، قال مزوار إنها تتماشى مع البرنامج الوطني للاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيدا، في هذا الصدد، بتكامل ودينامية مواكبة مقاولات المكتب الجهوي للاتحاد.

من جهته، استعرض الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد القادر بن خالد، الخطوط العريضة لاستراتيجية المكتب الجهوي للاتحاد التي تندرج في دينامية تكاملية مع كافة مكاتب الاتحاد على الصعيد الجهوي.

وأكد أن فرع الاتحاد بجهة الرباط سلا القنيطرة يعمل أيضا على بسط استراتيجية الاتحاد على الصعيد الجهوي، مضيفا أن استراتيجية الجهة تتماشى مع الاستراتيجة الوطنية.

ويتوخى الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة الرباط سلا القنيطرة من خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة شخصيات من آفاق مختلفة (فاعلين اقتصاديين، مسيري مقاولات، جمعيات وفيدراليات مهنية، غرف مهنية، جامعيين، منتخبين ..)، المساهمة بشكل فعال في الورش الوطني الكبير المتعلق بالجبايات.

يشار إلى أن الخلاصات والمقترحات الصادرة عن هذا اللقاء سيتم تقديمها لرئاسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إدراجها في الرؤية الشمولية التي سيدافع عنها الاتحاد خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.

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