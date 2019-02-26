الــطوندونس المغربي … الـديموقراطية الحقيقة

رضى لكبير - هبة بريس

شهرة الشاب الذي ستنتشر كالنار في الهشيم بعد تصريح لميكرو موقع إلكتروني عن مرض انفولزا الخنازير ، جعلت منه :”نجماً ساطعا“ في سماء اليوتيب، الأمر الذي مكنه من اعتلاء ”الطوندونس المغربي“ لأزيد من ثلاثة أسابيع متواصلة، بعدما تسابقت المواقع الإلكترونية لنصب عدسات كاميراتها أمام بيته المتواضع بقلب “كارتي كوبا” الشهير بالبيضاء، محققة تلك الفيديوهات مشاهدة واسعة على عكس مقاطع أخرى ذات أهمية وقيمة فكرية للمتلقي .

ومن أجل التبسيط أكثر ، فالتصريح الصحفي لـ ” نجية نظير ” التي تبرعت بمليار و200 مليون سنتيم، لم تتعدى عدد مشاهداته على قناة ” هبة بريس ” 400 ألف، بالرغم من أن الموقع تحصل على ذات التصريح حصريا .

هذا السبق الصحفي النبيل لم يشفع لنا في أن نلج عالم الطوندونس أو ننافس به فيديوهات ”الإكشواني“، غير أن تصريح خاطف هو الآخر لأب خطيبة الشاب وهو يكشف فيه عن القصة الحقيقة لإبنته وكيف غادرت المنزل بعدما كانت تدمن على بعض المخدرات، بعد يوم واحد من بثنا تصريح السيدة المتبرعة بملغ المليار و200 مليون سنتيم، عجل بدون سبق إصرار أو ترصد من الولوج للطوندوس وتحقيق أزيد من مليوني مشاهدة خلال ظرف وجيز لم يتعدى أربعة أيام بل وظل لهذه المدة يقود ”الطوندوس المغربي“.

إن “الهدف الاعلامي” ليس إعتلاء الطوندوس، أو تحقيق أرقام مشاهدات عالية، بقدر ما هو دور توعوي وتثقيفي للمتلقي، غير أن ترجيح طبقة واسعة من ”الجمهور“ أشرطة فيديو تافهة وبدون أي قيمة فكرية على أشرطة فيديو أخرى تحمل من الأهمية الشيء الكثير، لا يعتبر إشكالا وليد اللحظة بقدر ما هو تعبير حقيقي عن ”ذوق المشاهد“.

ويرى متتبعون أن “اليوتيب” بالمغرب هو مقياس للمستوى الفكري والثقافي بالمغرب، ما يمكن من وصفه، ب ”الديموقراطية المغربية الحقيقة“، حيث يمكن للأخير من التوحيد بين جميع شرائح وطبقات المجتمع المغربي، على اختلاف مستوياتها الثقافية والفكرية، فهو الذي يجمع بين الغني والفقير والقارئ والأمي…

ويمكننا في هذا الصدد تشبيه الطوندونس في المغرب بالإنتخابات المغربية، حيث تجد المواطن في حديث العامة يشتكي من البرلمانيين ورؤساء الجماعات، بسبب تصرفاتهم وعدم اللامبالاة بأغراض المواطنين، في حين أنه هو نفسه المواطن الذي صوت على ذلك البرلماني أو المسؤول ”بطريقة ما“، وهو الأمر ذاته بالنسبة لرفع عدد مشاهدات مقاطع تافهة على اليوتيب، حيث تجد أولائك من شاهدوها هم أول المنتقدين، رغم توفير الإعلام لمواضيع أخرى هامة وذات قيمة فكرية أو توعوية للمواطن، وبالرغم من ذلك يتم أهمالها.

إن تفضيل مقاطع تافهة على مقاطع أخرى أمر ليس بغريب على الويب المغربي، حيث يرجع ذلك لعدة أمور خاصة، من بينها ارتفاع الأمية، (ما يسهل على الشخص مشاهدة أشرطة الفيديو عوض قراءة المواد الصحفية )، وقلة الوعي، والبطالة، والضغوط اليومية للحياة، ما تجعل الشخص يفضل مواضيع تافهة أقرب للكوميديا دون غيرها من الأشرطة التثقيفية، وبالتالي فالطبقة المثقفة والواعية وعلى قلتها بالمغرب لا يمكنها مجابهة كل من يصنف ضمت ما ذكر، ومقاومتهم ورفع نسب المشاهدات والتحكم في ”الطوندونس المغربي“…

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