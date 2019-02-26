محلل سياسي : “البيجيدي” يريد تعليما منتجا لابنائه ومستهلكا لابناء الفقراء

هبة بريس ـ ع عياش

قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي “حزب العدالة والتنمية والذي يشهرون فزاعة العربية والتهديدات التي تتربص بها من طرف اللوبيات والجنبلات والقوقات، يريدون تعليما منتجا لابنائهم وتعليما مستهلكا لابناء الفقراء”

وتابع بالحديث في تدوينة فيسبوكية ” يريدون تعليما عصريا لابنائهم وباليا لابناء الفقراء، يريدون تعليما ينتج الغنى لابنائهم وينتج الفقر لابناء الفقراء، يريدون تعليما مكتملا لابنائهم ومعاقا بالنسبة لابناء الفقراء”

واكمل الشرقاوي قائلا ” يريدون تعليما يرتقي به ابناؤهم ويندحر به ابناء الفقراء، يريدون تعليما جيدا لمن يدفع اكثر وتعليم رديء لمن لا يدفع او لا يملك ان يدفع. يريدون تعليما يمكن أبناءهم من اللغات الحية وتعليما يجعل ابناء الفقراء يملكون نصف لغة واحدة بل اقل ”

وسبق لعمر الشرقاوي ان تحدث في نفس الموضوع مهاجما حيث قال “عشرات البرلمانيين بمن فيهم ديال البيجيدي والاستقلال يصرفون العشرات من الملايين في تدريس اولادهم بالبعثات الاجنبية الفرنسية والأمريكية وبالخارج في تركيا وفرنسا وكندا”

واضاف الشرقاوي حينها “داخل البرلمان يعلنون معركة معارضة لغة تدريس بعض المواد وبعض المجزوءات باللغات الاجنبية، ويعتبرون ذلك خطرا على لغتنا الرسمية، رغم ان مشروع قانون الاطار لا يشكل اي تهديد او مس بمكانة العربية، وهو لا يستطيع فعل ذلك”

وختم الشرقاوي ” اتحدى هذ البرلمانيين الذين يحذرون من مس القانون بالمكانة الدستورية للعربية الطعن فيه امام المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه وقبل اصداره” .

ومعلوم ايضا ان رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، هاجم مساعي وزير التربية والوطنية في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية إلى تعميم تدريس بعض المواد التعليمية باللغة الفرنسية أو اللغات الأجنبية.

وقال عبد الإله بن كيران، إن “الرؤية الاستراتيجية التي توصل بها من يد الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حين كان رئيسا للحكومة، وطلب منه حينها تنفيدها، لا تتضمن تدريس مواد بأكملها باللغة الفرنسية أو بلغات أجنبية أخرى”.

وأضاف الاخير ان “اللوبي لا يريد التنازل، واللغة أداة الهيمنة، وهم يحركون لوبياتهم في المغرب، فالرؤية التي توصلت بها من الملك، نحن ملتزمون بها، وكل أحرار المغرب ملتزمون بها، ولكن المرور من تدريس بعض المجزوءات وبعض المواد بلغة أو لغات، إلى المواد العلمية كلها بلغة أجنبية فهذا لف دوران، ومكر غير معقول وغير مقبول”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0