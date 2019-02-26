“في بلادي ظلموني” تصل الجزائر في احتجاجات ضد “العهدة الخامسة” -فيديو

هبة بريس ـ الرباط

تكبر بالتدريج احتجاجات الجزائر بعد انضمام طلبة الجامعات إلى معسكر الرافضين لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للولاية الخامسة حيث انطلقت صباح الثلاثاء تلبية لنداء حراك (26 فبراير)، مسيرات ووقفات احتجاجية ضد العهدة الخامسة، نظمها طلبة والتحق بها أساتذة جامعيون، خرج أكثرها إلى الشارع.

الجماهير الجزائرية رفعت شعارات الرجاء البيضاوي المغربي حيث تغنت بـ ” في بلادي ظلموني ” في عدد من المدن الجزائرية، وذلك تعبيرا منها عن رفضها لما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد، وكذا رفضها لترشح جديد لبوتفليقة، بسبب مشاكله الصحية.

الى جانب ذلك رفع طلبة قسنطينة نعشا وضغوا عليه علم الجزائر، وفوقه صورة الرئيس بوتفليقة، وطافوا بها في الجامعة قبل الخروج إلى الشارع .

وتعيش الجزائر على وقع حراك شعبي رافض لترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، اذ انطلقت عشرات الأشكال الاحتجاجية من قلب الجامعات، وعمت المظاهرات مختلف المدن الجامعية بالجزائر، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وانتقلت إلى شوارع المدن.

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