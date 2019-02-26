الـزفزافي للشعب الجزائري :نبارك لكم أيها الاحرار حراككم الشعبي

هبة بريس ـ الرباط

اعرب ناصر الزفزافي قائد حراك الريف عن تضامنه مع الشعب الجزائري الذي خرج في الآونة الأخيرة في احتجاجات عارمخة رافضة لترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة.

وقال الزفزافي في رسالته ” نبارك لكم أيها الجزائريون الاحرار و الجزائريات الحرائر حراككم الشعبي ، و نحييكم على تمسككم بنهج السلمية كخيار لتحقيق مطالبكم المشروعة ، و ما رفضكم للعهدة الخامسة التي أوصلت بلد المليون و نصف المليون شهيد الى ما وصل إليه اليوم من ظلم و استعباد و سلطوية لدليل على وعيكم و فهمكم العميق لسياسة مخزنكم”.

وأضاف “ولتعلموا يا أحفاد عبد القادر الجزائري العظيم أنه حتى لو فصلت بيننا سياسة الحدود سنبقى شعب واحدا و أمة واحدة نتقاسم نفس الهموم و الصعاب و لا نبتغي إلا مصلحة شعوبنا و أوطاننا التي حارب من أجلها أجدادنا” .

وتابع الزفزافي في رسالته “وحفاظا على نزاهة حراككم من أي اختراق و استغلال لابد من رفض الدكاكين السياسية، التي تصفي حساباتها السياسية على ظهر مآسيكم و معاناتكم ، و لا محالة أنكم ستنتصرون إن عاجلا أم آجلا على العهدة الخامسة التي يقودها رئيس شبه ميت جاثم على صدوركم ، و على كل ظالم و مستبد يسعى الى حكمكم بالقوة”.

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