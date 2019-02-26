كلية الحقوق بسطات تعيش حدث الاسبوع المالي الاول وطني

محمد منفلوطي_هبة بريس

تسابق إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات الزمن لانجاح محطة أسبوعها الثقافي الاول حول المالية العمومية ورهان تحقيق التنمية الترابية ابتداء من 04 مارس الى 08 منه، من تنظيم جامعة الحسن الاول، ومختبر الابحاث حول الانتقال الدمقراطي المقارن، ومختبر البحث في الاقتصاد والعمل العمومي، ومختبر البحث في التدبير والتنمية، ومختبر البحث في الديناميات الامنية، ماستر المالية العامة وماستر القانون العام المعمق وماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية وماستر تدبير الموارد البشرية وماستر المعاملات الالكترونية وماستر القانون الرقمي وماستر الديبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية ومختبر الابحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن ومختبر الابحاث حول التدبير والتنمية ومختبر الابحاث في العلوم الامنية وتدبير المخاطر بشراكة مع جامعة الحسن الاول وكلية العلوم القانونية والاقتصاديةالاجتماعية والمجلس الجهوي لعدول استثنافية سطات، وهيئة المحامين بسطات، والمؤسسة الالمانية هانس سايدل الاسبوع

الثقافي الاول.

ويراهن مهندسو هذا الحدث العلمي المتميز على انجاح هذه المحطة الوطنية كنواة حقيقية للدفع قدما نحو افتاح الكلية على محيطها الخراجي والداخلي بهدف الرفع من جودة التحصيل العلمي، إذ يعتبر هذا الأسبوع فرصة لتقاسم التجارب والرؤى من خلال فقراته الهادفة والمتنوعة مابين ندوات علمية دولية ووطنية ومحلية ولقاءات مهنية وورشات تدريبية وزيارات ميدانية ومعرض خاص بالبحث العلمي سيشارك فيه ازيد من 20 مختبر وماستر بالإضافة إلى تنشيط الاسبوع عبر إذاعة تواصلية، وختاما ببرلمان جامعي لمناقشة مضامين قانون مالية السنة 2019.

الأسبوع العلمي بامتياز حسب ما وصفه كثيرون من المتتبعين للشان العلمي وطلبة البحث العلمي سيستضيف جامعة محمد الاول بوجدة كضيفة شرف لهذا الاسبوع العلمي الأول من نوعه على الصعيد الوطني يسهر على إخراجه فريق بيداغوجي متمكن ذو خبرة في التدبير المالي، بهدف تحقيق حزمة من الأهداف على راسها تطوير الحقل المعرفي وتشجيع الطلبة على البحث العلمي تنفيذا لمشروعات كلية سطات، وهي مناسبة لإتاحة الفرصة لكافة الطلبة والطالبات للمشاركة المكثفة بمداخلاتهم القيمة في مجال المالية العمومية وعلاقتها بالتنمية الترابية، معتبرين الحدث محطة انطلاق للمضي قدما نحو تحقيق الأفضل خدمة للمنظومة والرفع من جودة التحصيل العلمي والتعريف بالكلية وتسويق منتوجها العلمي لإتاحة الفرصة لمرتفقيها للاندماج في سوق الشغل،مؤكداً أن الجامعة حريصة على دعم مثل هذه الأنشطة التي تروم الانفتاح على كافة الشركاء والفاعلين والخبراء في مجال التدبير المالي، والتعريف بالجامعة التي باتت تتبوأ المراتب الأولى على الصعيد الوطني.

هذا وتستمر الى حد كتابة هذه السطور سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الماراطونية لانجاح هذه المحطة، عبر وضع خطة محكمة لاستقبال الضيوف وتوفير اللوجستيك، اذ ان الاسبوع سيتضمن فقرات فنية احتفلا باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الختامي للاسبوع، حيث سيتم تكريم الاستاذات والموظفات والعاملات بمختلف مرافق الكلية، في سابقة من نوعها دشنها عميد كلية الحقوق المعين مؤخرا الدكتور نجيب الحجيوي لخلق نقلة نوعية وربط جسور التواصل والعمل على تنزيل مضامين الاصلاح من خلال انفتاح الكلية على محيطها الخارجي والداخلي وتكريس ثقافة الاعتراف والتحفيز والعمل وفق مقاربة تشاركية تروم الرفع من جودة التحصيل العلمي، كما سيعرف تنظيم معرض للكتاب والعديد من المداخلات العلمية القيمية وتثبيت منصة اعلامية لنقل مجريات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0