أمن مكناس يضع حدا لعصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية بعدة مدن

ع محياوي – هبة بريس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، على إثر معلومات دقيقة وفرتها فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث بنفس الولاية، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من سبعة أفراد، كانت متخصصة في سرقة الدراجات النارية ثلاتية العجلات، والتزوير في وثائق رسمية واستعماله.

أفراد العصابة المشتبه بهم ، كانوا ينشطون بكل من مدن مكناس، فاس وجدة. وقد تم إيقافهم على مراحل ابتداء من منتصف الشهر الجاري.

وقد حجزت في إطار الأبحاث الجارية في هذه القضية سيارتين كان الجناة يستعملونها في تنقلاتهم لتنفيذ السرقات ، و أربع دراجات نارية مبلغ عن سرقتها، بالإضافة إلى أزيد من 130 بطاقة رمادية مختومة على بياض و كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالدراجات النارية، علاوة على مبلغ مالي فاق الثلاثين ألف درهما يشتبه في أنه من عائدات الأنشطة الإجرامية المذكورة.

المشتبه بهم الذين أخضعوا جميعهم لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، تقرر إيداعهم السجن المحلي تولال 2 في انتظار عرضهم على هيئة الحكم.

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