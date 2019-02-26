وجدة… المقاهي بين سندان الركود التجاري ومطرقة الجبايات والمراجعات

هبة بريس : وجدة

الاستثمار في المقاهي بمدينة وجدة يعد مشروعا خاسرا بالنظر للثقل الجبائي والمراجعات الخيالية وفي ظل حركة تجارية شبه منعدمة وما ترتب عنها من تداعيات خلق الحدود واختناق التهريب المعيشي.

جماعة وجدة تفرض نسبة الرسم على المشروبات مرتفعة محددة ب 7%( القانون يحدد النسب من 2% لغاية 10% من رقم المعاملات) والمتر المربع لاستغلال الملك العمومي المؤقت ب 4O درهما ورسم TBMI تم هذه السنة احتسابها بالقيمة الكرائية المعتمدة لدى ادارة الضرائب بعدما كانت تحتسبها من خلال المساحة المستغلة، زد على ضريبة القيمة المضافة (20%) وضريبة على المداخيل والضريبة المهنية وكذا عدم العقلانية في منح الرخص وإغراق المدينة بالمقاهي التي تجاوزت 600 لتعداد سكاني لا يتجاوز النصف مليون نسمة.

كلها عوامل جعلت أرباب المقاهي بوجدة يغلقون محلاتهم الواحدة تلو الأخرى بشكل نهائي لانعدام عدالة جبائية وفق منطق لا ضرر ولا ضرار.

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