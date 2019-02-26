خابا لهبة سبور : عازمون على الإطاحة بالرجاء

ادريس دحني – هبة سبور

قال لاعب الجيش الملكي والمنتخب المحلي حمزة خابا أن العساكر عازمون على تحقيق نتيجة الفوز في مباراة الكلاسيكو أمام الرجاء لمواصلة لسلسلة النتائج الإيجابية والارتقاء نحو مقدمة الترتيب في أفق ضمان مقعد يؤهل ” الزعيم ” للعودة للمنافسات الإفريقية .

وبخصوص استعدادات الفريق لهذه المباراة قال حمزة خابا لهبة سبور , ان التداريب تمر في جو عادي مثل باقي المباريات , وأن جميع اللاعبين واعون بحجم المسؤلية الملقاة على عاتقهم , وسيبدلون أقصى جهدهم لإسعاد الجماهير .

وأضاف خابا أن هزيمة الرجاء البيضاوي الأخيرة أمام نهضة بركان لا تعني أن الفريق ضعيف , ولن تكون بمثابة فخ للتساهل والوقوع في الخطأ , وأكد أن لكل مباراة حساباتها الخاصة .

وختم خابا تصريحه بكون عودة الفريق للسكة الصحيحة جاءت بمساعدة الجمهور الوفي الذي بقي يساند الفريق في أصعب اللحضات , وطالب بحضور جماهيري كبير لضغط على الخصم وتحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت تحت إدارة المدرب الجديد الاسباني كارلوس .

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