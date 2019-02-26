متهم يعتدي على قاضٍ عسكري بآلة حادة داخل المحكمة

هبة بريس - وكالات

هاجم تونسي متهم بمحاولة إقامة ”إمارة متشددة“ في جنوب البلاد عام 2016، قاضيًا عسكريًا، اليوم الثلاثاء، بآلة حادة، داخل محكمة عسكرية في العاصمة تونس.

وأفادت مصادر قضائية بأن ”قوات الجيش الوطني التونسي التي تؤمن المحكمة العسكرية سيطرت على الوضع بسرعة، ومنعت المتهم المدعو عادل الغندري من الاعتداء على القاضي“.

وأشارت المصادر إلى أن ”المتهم ستتم محاكمته بتهمة إضافية على خلفية ما قام به تجاه القاضي“.

وكانت المحكمة العسكرية التونسية جلبت، اليوم، 9 أشخاص بينهم منفذ الاعتداء، عادل الغندري، لمحاكمتهم على خلفية اتهامات موجهة لهم بخصوص محاولة إقامة ”إمارة“ متشددة في الجنوب التونسي سنة 2016.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0