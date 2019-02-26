فاجعة بسطات.. حريق يلتهم رؤوس أغنام ويرسل 3 أشخاص الى المستشفى‎

محمد منفلوطي_ هبة بريس

“صورة تعبيرية”

كشفت مصادر هبة بريس ان حريقا شب في اسطبل للبهائم بدوار لميمنات بجماعة اخميسات الشاوية ضواحي بسطات اليوم الثلاثاء، أسفر عن اصابة رب المنزل وزوجته وابنته بحروق متفاوتة الخطورة نقلوا جميعا الى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات، في الوقت الذي التهمت النيران رأسين من الغنم.

الحريق الذي خلف موجة هلع بين صفوف ساكنة المنطقة، عجلت بانتقال قائد قيادة اولاد سعيد دائرة سطات رفقة معاونيه الى عين المكان حيث تم ربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية حيث تم السيطرة على الحريق واحصاء الضحايا ونقلهم الى المستشفى لتلقي الاسعافات.

هذا وقد تم فتح تحقيق في الموضوع بعد معاينة محيط المكان وتحرير محضر رسمي في الواقعة.

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