شاكيرا أمام القضاء الإسباني بتهمة الاحتيال الضريبي

هبة بريس - وكالات

استدعيت النجمة الكولومبية شاكيرا، للمثول أمام القضاء، في 12 يونيو، بأمر من قاض في محكمة في ضاحية برشلونة؛ على خلفية احتيال ضريبي مزعوم بقيمة 14.5 مليون يورو تقريبًا، بحسب ما أفادت مصادر قضائية إسبانية، الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن محكمة كاتالونيا العليا في شمال شرق إسبانيا، حيث تقيم المغنية اللبنانية الأصل مع شريكها جيرار بيكيه لاعب كرة القدم في فريق برشلونة، أن شاكيرا مدعوة للإدلاء بإفادتها عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت غرينيتش).

ووفقا لمكتب المدعي العام بأن المبلغ وصل لـ14.5 مليون يورو، وتم إخفاؤه عن طريق 14 شركة تتواجد في جزر كايمان وجزر فرجن وبنما ومناطق أخرى، بحسب ما نقل موقع “Europa Press”.

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