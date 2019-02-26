تسليم محركات لمراكب الصيد التقليدي لعدد من البحارة في مركز الصيد بتغازوت

نُشر بتاريخ :  2019-02-26 - 13:39
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هبة بريس

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، عزيز أخنوش، الثلاثاء 26 فبراير، على تسليم مجموعة من المحركات البخارية لمراكب الصيد التقليدي ، لفائدة بحارة مركز الصيد بالجماعة الترابية ل”تغازوت” التابعة لعمالة أكادير إداوتنان.

وبلغ مجموع المحركات المسلمة للصيادين 80 محركا ، بقوة 15 حصان ، كما تسلم البحارة جرارا واحدا ، ورافعة مثبتة على الجرار ، حيث كلف اقتناء هذه التجهيزات 96 ر1 مليون درهم ، تم رصدها من طرف قطاع الصيد البحري.

وتروم هذه المبادرة تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل على الخصوص تحسين ظروف عمل البحارة التقليديين ، والرفع من مداخيلهم ، والحفاظ على متانة القوارب ، إضافة إلى تثمين المنتوج السمكي.

وقد قدمت للوزير ، الذي كان رفقة السيدة مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس المجلس الجهوي ، بهذه المناسبة معطيات حول مركز الصيد بتغازوت ، الذي يضم 80 قاربا للصيد ، يشتغل بها 240 من الصيادين .

ويصل الانتاج السنوي لمركز الصيد بتغازوت 4 ر46 طن إلى حدود شتنبر 2018 . أما رقم المعاملات فحدد في 9 ر3 مليون درهم ، في حدود الفترة ذاتها . وتتشكل الاسماك المصطادة في هذا المركز من الرخويات والأسماك البيضاء.

إثر ذلك ، قام السيد أخنوش ، والوفد المرافق له بالتوجه نحو شاطئ إمسوان ، حيث اطلع على ظروف اشتغال الصيادين التقليديين في هذه المنطقة التي تقع على بعد حوالي 90 كلم شمال مدينة أكادير.

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