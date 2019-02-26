درار يطمئن رونار قبل إنطلاق “الكان”

هبة سبور

واصل اللاعب الدولي المغربي نبيل درار تألقه مع نادي فرنبخشة بعدما دخل كرسمي للمرة السادسة على التوالي وعاد بنقطة ثمينة من ميدان بيشكتاش في مباراة مثيرة إنتهت بالتعادل 3-3 وذلك برسم الجولة 23 للدوري التركي الممتاز.

وقدم درار مباراة رائعة ضد بيشكتاش ونجح في إعطاء اسيست الهدف الأول لفريقه كما نال إعجاب مدربه اريسون ينال الذي بات يعتمد عليه في المباريات الأخيرة لفرنبخشة بعدما ضل في وقت سابق حبيس دكة الإحتياط .

ويعتبر درار من الأوراق الرابحة للمدرب إريسون سواءفي الجهة اليمنى واليسري حيت يبلى دائما البلاء الحسن،مما يبعث الإطمئنان أكثر للناخب الوطني هريفي رونار خصوصا مع إقترب نهائيات كاس افريقيا بمصر.

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