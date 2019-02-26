أنباء عن إنسحاب مستشهرين من ” ماراطون أسطا” بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، عن إنسحاب مستشهرين من تظاهرة ” ماراطون أسطا” المنظم بشراكة مع عمالة تارودانت ، في نسخته السادسة، المزمع تنظيمها في الثالث مارس القادم من السنة الجارية.

وكان بلاغ للجهة المنظمة لهذه المسابقة الرياضية “ماراطون تارودانت الدولي” قد أشار على هذه الدورة ستعرف مشاركة عدد كبير من العداءات والعدائين المغاربة والأجانب ، من ذوي الأرقام القياسية الوطنية والقارية، و ستخصص جوائز مالية تحفيزية لفائدة المتوجين.

وأضافت مصادرنا، أن سبب إنسحاب ” مستشهرين” من التظاهرة، غير معروف، مما يهدد تنظيم هذه التظاهرة و يتسبب في تعليقها الى إشعار آخر، دون ان تخرج إدارة الماراطون بأي بلاغ توضيحي حول سبب انسحاب المستشهرين من عدمه.

مصادر متطابقة، رجحت ان يكون إنسحاب مستشهرين لمؤسسات اقتصادية معروفة بالجهة والمغرب عموما، له ارتباط بتاريخ الثالث من مارس، الذي كان يصادف إحتفالات ” عيد العرش” للمرحوم الحسن الثاني، وهو ما يفتح التساءل لماذا اختارت الجهة المنظمة هذا الموعد بالضبط، دون إختيار مواعيد أخرى تتعلق بمناسبات مشابهة مثل عيد عرش الملك محمد السادس في يوليوز او مناسبات وطنية أخرى، والتركيز على الثالث من مارس؟؟.

هذا وبالرغم من أن عمالة تارودانت، شريك أساسي في تنظيم هذه التظاهرة، لكن مقابل ذلك لم يتم الانتباه لهذا الامر او التمعن في خلفيات إختياره.

هذا وكانت النسخة الماضية بدورها من التظاهرة الرياضية نفسها، قد شهدت تجادبات بين ممثلي المنابر الاعلامية والجهة المنظمة ل ” ماراطون أسطا” بعد اتهام المسؤول عن الشركة، بتقديم مبلغ ألفي درهم في الملف الصحافي الذي وزعه في أشغال ندوة صحفية بالدار البيضاء، وهو ما اعتبره اعلاميون إهانة لهم ولجسم الصحافة٬ مما دفع بمنابر اعلامية بارجاع المبلغ لمسؤول الشركة عبر عون قضائي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0