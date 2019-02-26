بنعتيق يحل بمالي ويوقع مذكرة تفاهم في مجال تدبير سياسة الهجرة

هبة بريس

قام عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة بزيارة عمل للجمهورية المالية مابين 25-26 فبراير 2019 تلبية لدعوة نضيره المالي يايا سانغري، وزير الإدماج الأفريقي والماليين بالخارج.

خلال هذه الزيارة التي تمت بحضور سفير المغرب ببماكو حسن الناصري، وقع الوزيران على مذكرة التفاهم في مجال تدبير سياسة الهجرة، تماشيا مع الالتزام القوي والإرادة المشتركة للبلدين للمضي قدما من أجل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﺮة و ﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ.

وتعد هذه الخطوة لبنة جديدة وحافز قوي لتعزيز التضامن بين دول الجنوب.

و تهدف مذكرة التفاهم على إنشاء إطار للتعاون والشراكة بين البلدين حول المحاور التالية: تبادل الخبرات والمعرفة بشأن القضايا المتعلقة بالهجرة، مواكبة الجاليتين المغربية والماليّة المقيمتين في الخارج، بهدف تحقيق مستوى عالي من الإدماج التعليمي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، ومساهمتهما الفعالة في تنمية البلدين، التنسيق بشأن قضايا الهجرة على الصعيدين الوطني والقاري والدولي.

و خلال كلمته بهذه المناسبة، أشاد الوزير عبد الكريم أبنو عتيق بالعلاقات التاريخية بين مالي و المغرب التي تتسم بالمتانة و الإحترام بين قائدي البلدين جلالة الملك و الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا مشيدا بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما صاحب الجلالة لجمهورية مالي سنتي 2013 و 2014 حيث توجت بالتوقيع على 17 إتفاقية للتعاون في عدد من المجالات الإستراتيجية، تماشيا مع الرؤية الملكية الهادفة إلى تقوية التعاون جنوب /جنوب.

وفي هذا الإطار أكد الوزير أن التعاطي مع ظاهرة الهجرة لن يتم بشكل فعال دون تعبئة إفريقية إفريقية نابعة من خارطة الطريق التي قدمها صاحب الجلالة خلال قمة 29 للإتحاد الإفريقي و التي تضمنت ثلاثة إختيارات أساسية: إعتبار الهجرة رافعة للتنمية، إعتبار الهجر داعمة للتعاون جنوب/ جنوب، جعل الهجرة أداة أساسية لخلق تضامن أفريقي / أفريقي.

و من جهة أخرى أشاد الوزير المالي يايا سانغاري بالدور المحوري الذي يعلبه صاحب الجلالة كرائد للهجرة في القارة الإفريقية من خلال تبنيه لمقاربة إنسانية تحترم العهود و المواثيق الدولية في مجال الهجرة .

كما نوه الوزير المالي بالنجاح الذي عرفته المملكة المغربية من خلال إحتضانها للدورة الحادية عشر للمنتدى العالمي للهجرة و التنمية و كذا التوقيع على الميثاق الدولي لهجرة أمنة ومنظمة و منتظمة بمراكش شهر دجنبر 2018 .

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