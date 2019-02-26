الجزائر .. التلاميذ و الطلاب يحتجون ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

هبة بريس - وكالات

خرج طلبة عدة جامعات جزائرية، اليوم الثلاثاء، رغم الإجراءات الأمنية المشددة، في مظاهرات احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقالت صحيفة “الخبر” الجزائرية إن عددا من طلبة الجامعات كسروا الطوق الأمني الذي فرضته قوات الشرطة حول محيط جامعاتهم، مشيرة إلى توقيف عدد من الطلبة.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه بالإضافة إلى حالة الغليان، التي تشهدها مختلف الجامعات، خرج تلاميذ بعض المعاهد الثانوية إلى الشوارع، رافعين شعارات رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وتشهد المدن الجزائرية في الأيام الأخيرة احتجاجات بعد إعلان الحزب الحاكم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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