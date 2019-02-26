أردوغان يهاجم المنشقين عن “العدالة والتنمية”: “من نزل من القطار لن يركبه مجدداً”

هبة بريس - وكالات

صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام الأخيرة هجومه على رفاقه السابقين الذي ابتعدوا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشدداً على أن “من نزل من القطار لن يركبه مجدداً على الإطلاق”، مغلقاً الباب أمام إمكانية عودتهم إلى واجهة الحزب.

وقال أردوغان في خطاب له: “هناك فرق بين من خرج معنا للمنفعة ومن خرج مؤمناً بدعوتنا، هؤلاء- من ابتعدوا عن الحزب- لم يكونوا رفقاء دعوة وطريق، تركونا في الطريق، أنتم تعلمونهم جيداً، ساروا معنا في هذا الطريق وأصبحوا نواب في البرلمان ورؤساء بلديات ووزراء وأكثر من ذلك، لكنهم لاحقاً نزلوا من القطار، ولم يركبوا لاحقاً، ولن يركبوه مجدداً على الإطلاق”.

وشدد على أن “من تركنا في منتصف الطريق لم يكن بالأصل رفيق حقيقي”، مؤكداً على أن “من سقطوا من القطار لن يركبوه لاحقاً وسيبقون في مكان سقوطهم بينما سيواصل القطار طريقه”.

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