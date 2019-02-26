توقيف مرتكب حادثة سير أدت الى وفاة سائق حافلة بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تمكنت من تشخيص هوية مرتكب الإيداء العمدي الذي راح ضحيتها سائق حافلة النقل الحضري ألزا يوم السبت المنصرم حيث تم إيقافه بدوار الكدية وحجز السيارة موضوع الحادثة.

وتم توقيف المشتبه فيه في سحل سائق الحافلة، مساء يوم أمس الاثنين 25 فبراير الجاري، بمسكن عائلته بدوار الكدية التابع لمقاطعة النخيل بمراكش، وحجز السيارة موضوع الحادثة، ووضعه تحث الحراسة النظرية نظراً لحاجيات البحث والتقديم.

وعرفت مدارة الكدية ليلة السبت الماضي، حادثة سير بين صاحب السيارة وسائق الحافلة، حيث نزل الاخير للتعرف على حجم الخسائر إلا ان سائق السيارة قام بسحل الضحية لمسافة طويلة مسببا له جروح بليغة ادت لوفاته على الفور.

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