اولمبيك أسفي يحسم الجدل بخصوص بقاء الدميعي

هبة سبور

كشفت مصادر هبة سبور أن ادارة اولمبيك اسفي والمنخرطين اجمعو على الإحتفاظ بالمدرب هشام الدميعي بالرغم من النتائج التي يحصدها الفريق في الفترة الأخيرة .

وحرص المكتب المسير للفريق العبدي مساء أمس الاثنين على الوقوف على بعض النقاط المهمة ،وذلك في اجتماع قيل إنه طارئ، وصل إليه الرئيس أنور ادبيرة من مراكش، وحضره مختلف أعضاء المكتب المسير، وكانت الغاية منه إعادة ترتيب الأوراق، , خصوصا بعدما ألمح الدميعي، عقب الهزيمة أمام مولودية وجدة أنه آن الأوان لحزم الحقائب وترك الفريق.

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