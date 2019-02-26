هبة بريس تكشف محتوى الرسالة التي تركها الموظف الجماعي قبل انتحاره بالبيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل التحقيقات الأمنية في قضية العثور على جثة موظف جماعي بمقاطعة ابن امسيك بالدار البيضاء و الذي عثر عليه مشنوقا بحبل بلاستيكي بسطح المنزل الذي يكتري به غرفة رفقة زوجته و إبنه بمنطقة سباتة.

و كما سبق و أشارت إلى ذلك هبة بريس سابقا ، فقد عثرت عناصر الضابطة القضائية للدائرة الأمنية 23 بقطاع ابن مسيك أثناء معاينتها الأولية لمكان وجود الجثة بسطح المنزل على رسالة وضعت بشكل ظاهر للعيان و فوقها حجرة صغيرة حتى لا تتطاير بفعل الرياح كما تم استنتاجه من طرف المحققين.

و استنادا لمصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها ، فالهالك خط بيديه رسالة وضح فيها دوافع انتحاره و كشف من خلالها المشاكل الجمة التي أدت به لاتخاد قرار صعب ستكون تداعياته وخيمة على أسرته الصغيرة و بالأخص على زوجته و إبنه الوحيد الذي طلب منهما مسامحته على قراره، خاتما رسالته بعبارة وجهها لمن وصفهم بدافعه في الانتحار مفادها: “الله ياخد فيكم الحق نتوما السباب فهادشي”.

الرسالة و وفق ذات المصدر ، جزء منها يتحدث عن خلافات أسرية مع أفراد عائلته الذين حاولوا حرمانه من الإرث خاصة أن والده الراحل ترك بعضا من العقارات و المباني بالدار البيضاء و لم يستفد منها الهالك الذي ظل يجابه مصاعب الحياة و هو يكتري غرفة مع الجيران بمنطقة سباتة.

و بالرغم أنه لم يتسنى لنا التأكد بشكل مباشر من محتوى الرسالة ، غير أن ذات المصدر أضاف بكون مضامينها تحمل بعض الغموض خاصة أن الراحل لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية و كان محبوبا وسط سكان الحي و الموظفين و رفاقه.

و تجدر الإشارة إلى أن عناصر الضابطة القضائية فتحت تحقيقا موسعا مع عدد من أفراد عائلة الموظف الجماعي ، الأخير من مواليد 1962 و يقطن بمنطقة المسعودية بسباتة بالدار البيضاء و هو متزوج و أب لطفل واحد يدعى “أحمد”.

و هاته تصريحات رفاق الهالك و الموظفين الذين كانوا يشتغلون برفقته:

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