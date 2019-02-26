بوجدور .. الرصاص يلعلع لتوقيف “مجرم” هاجم الشرطة ب”ساطور”

هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، مساء الاثنين 25 فبراير، لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا خمس رصاصات تحذيرية في تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، وذلك بعدما حاول عرقلة عمل مصالح الشرطة وتعريض موظفيها لاعتداء خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد أوقفت شخصا من ذوي السوابق القضائية وهو في حالة تلبس باستهلاك المخدرات والكحول على متن سيارة، حيث تم الشروع في القيام بإجراءات المعاينة وحجز 15 قنينة من الجعة وكمية من مخدر الشيرا والكيف، قبل أن يتدخل مشتبه فيه آخر من أجل تعريض موظفي الشرطة لاعتداء بواسطة ساطور كبير في محاولة لعرقلة إجراءات الضبط والتوقيف.

وأشار إلى أن الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي وإطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء مكن من توقيف المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف الشخص الثاني الذي حاول الاعتداء على موظفي الشرطة، وذلك بعدما تمكن من الفرار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف – يضيف البلاغ – تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0