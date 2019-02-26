صندوق التكافل العائلي يجمع الأرامل و المطلقات في الدار البيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

في إطار أنشطتها الإشعاعية و التواصلية ، نظمت جميعة فرحة الحياة الإفريقية لقاءا تواصليا بالدار البيضاء اختارت لها شعار “صندوق التكافل العائلي..مبادرة اجتماعية في إطار رؤية ملكية سامية” و ذلك بمقر دار الشباب الزرقطوني بالعاصمة الاقتصادية.

اللقاء الذي حضره إلى جانب أعضاء الجمعية ، ثلة من الفعاليات الجمعوية و الحقوقية فضلا على عدد من النساء الأرامل و المطلقات خاصة اللواتي في وضعية هشاشة ، حيث تمت مناقشة مجموعة من المحاور من خلاله و المتعلقة بصندوق التكافل العائلي.

و في هذا الصدد، صرحت أمينة زكي بصفتها رئيسة لجمعية فرحة الحياة الإفريقية أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة لقاءات تعتزم الجمعية تنظيمها قصد تقريب وجهات النظر و تأطير النساء الأرامل و المطلقات في وضعية هشاشة و التعريف بصندوق التكافل العائلي الذي تم إحداثه من طرف وزارة الأسرة و التضامن و طرق الاستفادة منها.

و عبرت أمينة زكي خلال كلمتها عن عميق شكرها و امتنانها لكل النساء اللواتي يبذلن مجهوذات جبارة قصد المساهمة في التأطير ، مضيفة بأن السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي ببلادنا قد شهدت قفزة نوعية منذ اعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم ، لا سيما مع انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، والتي أذكت دينامية قوية في البرامج العمومية الرامية إلى تعزيز آليات التماسك والتضامن والحد من الفقر والهشاشة الاجتماعية.

و أوضحت ذات المتحدثة أن برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة والحاضنات لأطفالهن اليتامى، يندرج في سياق سيرورة هذه الدينامية المتصاعدة الهادفة إلى تعزيز السياسات الاجتماعية للدولة خاصة لفائدة بعض الفئات المعوزة.

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