الفقر و تكاليف الحياة الباهظة يدفعان أب للانتحار شنقا ببرشيد

نُشر بتاريخ :  2019-02-26 - 09:41
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هبة بريس – الدار البيضاء

في ظرف لم يتعد الأربع و عشرون ساعة ، شهدت جهة الدار البيضاء سطات ثاني حالة انتحار و ذلك بعد الحالة الأولى التي شهدتها أمس منطقة سباتة بالدار البيضاء و راح ضحيتها موظف جماعي بقطاع ابن امسيك بعد أن عثر عليه مشنوقا بحبل بسطح المنزل الذي يؤويه و عائلته.

الحالة الثانية هاته المرة من مدينة برشيد ، حيث اهتزت منطقة الحي الحسني المعروفة ب”البلوك” بمدينة برشيد على خبر انتحار ثلاثيني و أيضا شنقا بواسطة حبل بلاستيكي.

الهالك و وفق مصادر مقربة من عائلته ، متزوج و أب لطفلين و كان يعاني الكثير من المشاكل النفسية و الاجتماعية خاصة أنه ينحدر من وسط فقير و يتخبط بين الفينة و الأخرى في ظروف البطالة وسط متطلبات الحياة الباهظة و التي يرجح أنها السبب الأبرز لإقدامه على الانتحار.

و قد عثرت عناصر الأمن أثناء معاينتها لمكان وجود الجثة على وصفة طبية بالقرب منه ، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع فيما تم نقل الجثة لمستودع الأموات قصد إجراء التشريح بأمر من النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة.

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