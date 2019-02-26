باشا منطقة كيليز بمراكش يعرض اعضاء نقابة الصحة للعنف والاهانة

ضاهر محمد؛ مراكش

استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس في الفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش اسفي، ما تعرض له بعض أعضائه خلال الاعتصام بالمديرية الجهوية للصحة من تدخل عنيف من طرف باشا منطقة كيليز، الذي حل بعين المكان و كان من المفترض أن يقف بنفس المسافة بين النقابة وممثلي الإدارة داخل المديرية لكن عوض ذلك فقد قام بتأجيج الوضع عوض حله من خلال استفزاز المناضلين وتعريضهم للاهانة وللعنف اللفظي والجسدي وهو ما زاد من تعقيد الأجواء داخل المديرية الجهوية للصحة بمراكش ضاربا بعرض الحائط المبادئ الاساسية لدستور المملكة و كذا الخطابات السامية لصاحب الجلالة المللك محمد السادس نصره الله الذي دعا فيها الى ضرورة الانفتاح و الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين كما خلف هذا التصرف غير المسؤول و غير الاخلاقي استياء كبيرا بين مناضلي المكتب الجهوي وكاد ان يؤدي الى ما لا تحمد عقباه لولا رزانة و حكمة بعض المناضلين.

واشار البيان الاستنكاري الذي توصلت به الجريدة، الى ان جميع النقط التي تم الاتفاق عليها في محاضر سابقة موقعة مع المدرية الجهوية لم يتم الاستجابة ولو لمطلب واحد من بين هذه النقاط مما اضطر بمناضلي المكتب الجهوي الى الدخول في الاعتصام المفتوح الذي انطلق منذ خمسة ايام بعد ان استنفذ مكتبنا النقابي جميع الحلول المتاحة.

وعلى إثر هذا التدخل غير المقبول من طرف باشا المنطقة فإننا كمكتب نقابي جهوي نندد بهذه الأساليب البائدة في التعاطي مع مشاكل الشغيلة وسنتصدى لذلك بكل الوسائل القانونية المشروعة.وعليه فننا ندعو الجميع للاستمرار في الاعتصام ورص الصفوف حتى تحقيق جميع المطالب.

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