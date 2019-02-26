الدكتورة خلود تنجب ”توأمًا“

هبة بريس - وكالات

رزقت إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت، وتدعى الدكتورة ”خلود“، بطفليها التوأم من زوجها الكويتي الفنان أمين.

ونشر حساب في ”سناب شات”، أول صورة للدكتورة خلود فور خروجها من غرفة العمليات بعد ولادتها، معلقًا: ”حمد الله على سلامتج يا الغالية“.

وكانت الدكتورة خلود، قد أعلنت عن المفاجأة التي كانت تحضّرها لزوجها أمين وجمهورها، وهي حملها بتوأم، حيث أقامت حفلًا ضخمًا غنت فيه النجمة اللبنانية نجوى كرم بمناسبة إعلانها نوع جنينيها.

وسبق أن خرجت الدكتورة خلود عن صمتها؛ للرد على الانتقادات التي وجهت إليها من قبل متابعي صفحتها الشخصية على ”إنستغرام“؛ بسبب نشرها عددًا كبيرًا من الصور أثناء فترة حملها.

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