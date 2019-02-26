ليديك ترفض التدخل بأحياء الفقراء لإنقاذ منازلهم من فيضانات ”الواد الحار“

هبة بريس – المحمدية

كشفت صفحة جماعة مدينة المحمدية، على أن شركة ليديك، ترفض التدخل بالأحياء الصفيحية بمدينة الزهرر، بالرغم من الحالات التي تعرفها هاته الأحياء من اختناقات وانسدادات خطيرة تتعلق بمجاري الواد الحار وتسربها لداخل منازل الفقراء.

وكتبت صفحة جماعة المحمدية على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي ”فيسبوك“، أنه و:”بتنسيق مع السيدة رئيسة المجلس الجماعي للمحمدية، إنتقل السيد أمين بوخراز نائب الرئيسة المكلف بالأشغال العمومية مرفوقاً بالسيد محمد جمالي رئيس المرآب البلدي، مساء اليوم الإثنين 25 فبراير إلى حي الشحاوطة لمعاينة شكاية مستعجلة لساكنة الحي متعلقة بتسرب مياه الصرف الصحي والتطهير“.

وأضافت الصفحة :”حيث تمت معاينة الوضع والتواصل مع شركة ليديك التي أرسلت طاقمها للقيام بالتدخل الفوري لمعالجة الأمر، بالرغم من أن شركة ليديك لا تتدخل بدور الصفيح ، الا ان تواصل السيد النائب مع مدير ليديك وإلحاحه عليه بالتدخل ، مكنً في الأخير من حل المشكل“.

فهل إذن أصبحت شريكة ليديك تعمل بمنطق :”الفشوش“ وتهرع بسرعة تفوق ”سرعة الضوء“ للتدخل فقط بالأحياء الراقية التي تضم فيلات علية القوم، وترفض الغوص في أحياء الفقراء وإنقاذ منازلهم من تسربات الواد الحار، التي تعطي روائح كريهة جداً وما يرافقها ذلك من أمراض خطيرة على صحة الأطفال والعجزة وأحيانا عديدة حتى الأصحاء ؟

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