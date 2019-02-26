عبر انستغرام .. وزير الخارجية الإيراني يستقيل من منصبه

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مساء الإثنين استقالته من منصبه، وذلك عبر حسابه على إنستغرام.

وكتب ظريف الذي يعتبر أبرز مهندسي الاتفاق النووي الإيراني مع الدول العظمى، “أعتذر لعدم تمكني من البقاء في منصبي، وعلى كل التقصير خلال أداء مهامي”.

ونقلت وكالة فارس الرسمية، عن مصدر مطلع في الخارجية قوله، إن: سبب استقالة ظريف هو عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس روحاني بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران يوم أمس الاثنين.

وقال هذا المصدر المطلع في الخارجية الإيرانية للوكالة: “وفقا لمعلوماتي هناك احتمال كبير أن يعود ظريف عن استقالته ويستأنف نشاطه في وزارة الخارجية”.

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