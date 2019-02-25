علماء المسلمين: المؤسسات الدينية والقضاة بمصر مشاركون في إزهاق أرواح بريئة

هبة بريس ـ الرباط

استنكر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الإعدامات الأخيرة بحق الشباب المصري، والتي كان آخرها إعدام 9 في قضية اغتيال النائب العام “هشام بركات”، معتبرًا أنها تمَّت بـ “غير حق”

وأكد “علماء المسلمين” في بيان له اليوم الإثنين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “أن إزهاق الأرواح البريئة وإسالة الدماء المعصومة من أكبر الكبائر”، مُبيّناً “على أن انحراف المؤسسات الدينية يُعد مشاركةً في الدماء المعصومة وتوسيعاً لرقعة الإلحاد والفتنة”.

وأنكر “علماء المسلمين” “على القضاة مسلكهم في الحكم بالأحكام الظالمة الباغية، ويعتبرهم مشاركين أصليين في إزهاق هذه الأرواح”، وثمَّن “الاتحاد” مواقف الهيئات الحقوقية العالمية التي أدانت الإعدامات الظالمة.

وقال “علماء المسلمين” في البيان: إنه “تلقَّى ببالغ الحزن والأسف خبر إعدام تسعة من شباب مصر الأبرياء الذين أقدمت السلطات المصرية على إعدامهم بعد أن أكرهتهم على الاعتراف بالقتل تحت سياط التعذيب والصعق بالكهرباء، كما جاء في حديثهم أمام المحكمة، وقام بإعدام آخرين قبل هؤلاء”.

وأوضح بيان “علماء المسلمين” أن هذا النظام قد أقدم – وفق منظمات حقوقية – على إصدار (2532) حكمًا قضائيًّا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ 2013م، ونفّذ أحكاماً بالإعدام بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل في الفترة 2013-2018م، حتى جاء عام 2019م ليشهد هذا التصعيد الخطير بإعدام تسعة من زهرة شباب مصر وستة قبلهم، مما جعل الإعدامات السياسية الانتقامية في عهد هذا النظام هي الأكبر في تاريخ مصر.

وجاء بيان “اتحاد علماء المسلمين” مُزيلاً بتوقيع أمين الاتحاد د. “علي محيي الدين القره داغي“، ورئيس الاتحاد د. “أحمد عبد السلام الريسوني“.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0