هل يمكن العيش في المغرب بسعادة طويلة ؟؟

هبة بريس ـ الرباط

نشر موقع “آف بي.ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن البلدان التي يمكنك الانتقال للعيش فيها نظرا لانخفاض تكلفة المعيشة فيها.

والى جانب كل من جمهورية نيبال ، بلغاريا ، رومانيا ، بنما ، الإكوادور ، اكد ذات الموقع الروسي أن المغرب يعد من بين البلدان التي يمكن الذهاب إليها والعيش فيها بسعادة إلى الأبد .

وسجل ذات التقرير ان المغرب ماض في التطور على مستوى بنيته التحتية وانخفاض أسعار استئجار الشقق فضلا عن احترام متساكني هذا البلد للأجانب المعتنقين ديانات مختلفة غير الإسلام.

ويسجل ذات التقرير ان تسعيرة النقل في المغرب تعتبر منخفضة، بالإضافة إلى أن الأطباق التي تقدمها المطاعم والمقاهي المحلية من الأمور التي تسر السياح.

ولا يتجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من الفواكه أو الخضروات الموسمية دولارا واحدا، ويبلغ متوسط تكلفة الغداء في مطعم في المغرب حوالي أربعة دولارات، بينما تتراوح أسعار استئجار الشقق بين 250 دولارا و750 دولارا.

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