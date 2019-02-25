الملك يستقبل أمير بريطانيا هاري وزوجته ميغان

هبة بريس ـ الرباط

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبتي السمو الملكي الأميرة لالة مريم والأميرة لالة حسناء، اليوم الاثنين بالإقامة الملكية بسلا، حفل شاي على شرف الأمير هاري، دوق ساسيكس، وعقيلته ميغان ماركل دوقة ساسيكس، اللذين يقومان بزيارة للمملكة.

وبهذه المناسبة سلم دوق ساسيكس لجلالة الملك، أيده الله، رسالة خطية من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية عاهلة المملكة المتحدة.

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