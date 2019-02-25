سابقة..درك سطات يحجز دراجة نارية لرئيس جماعة

هبة بريس ـسطات

كشفت مصادر هبة بريس أن عناصر الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدراجات النارية التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات، وفي اطار حملاتها التمشيطية الروتينية بتراب جماعة قروية نواحي سطات، تمكنت من حجز دراجة نارية من الحجم الكبير تخص رئيس الجماعة ذاتها لعدم توفرها على وثائق.

واضافت مصادرنا، أنه جرى وضع الدراجة النارية بالمحجز الجماعي الى حين تسوية الوضعية القانونية للدراجة النارية من قبل صاحبها.

ويذكر أن رئيس عناصر كوكبة الدراجات النارية التابعة لسرية سطات وتحت تعليمات قائد السرية، وضع خطة امنية منسقة بمختلف المحاور الطرقية لوضع حد لمظاهر التسيب والفوضى التي تعرفها بعض المناطق بسبب عدم احترام البعض لقانون السير، وهي الحملات التي اسفرت عن توقيف عدد من المخالفين وتحرير محاضر رسمية في هذا الصدد، ضمن حملات استحسنتها فعاليات جمعوية واعلامية واشادت بالدور الكبير الذي تقوم به هذه العناصر الامنية.

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