عزيز اخنوش ينصب بنشيخي عاملا على اقليم الحوز

ضاهر محمد: مراكش

اشرف عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على تنصيب رشيد بنشيخي ، الذي تفضل جلالة الملك على تعينيه عاملا على اقليم الحوز خلفا للعامل عمر التويمي خلال الانتقالات الاخيرة التي شهدتها الادارات المركزية والترابية لوزارة الداخلية .

وبعد تلاوة ظهير التعيين ، أبلغ ووير الفلاحة ، عطف وعناية جلالة الملك التي يوليها للاقليم وساكنته ، و بعد ذلك دعا وزير الفلاحة الى تضافر الجهود لتنمية الاقليم وتتشجيع المقاولات الشبابية ، واستحضر بالمناسبة المؤهلات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها الحوز مع الدعوة لاستثمارها .

ويشار أن رشيد بنشيخي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم الحوز، ولد في 17 غشت 1967 بوجدة، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، فيما بدأ مساره المهني سنة 1990 بصفته رئيس مصلحة ثم رئيس قسم بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للقنيطرة، قبل أن يتم تعيينه مديرا للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتازة ابتداء من سنة 2002، ثم مديرا عاما للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لبني ملال ابتداء من سنة 2005.

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