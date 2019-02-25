احدات الشغب في مقابلة الحسنية واوطوهو تقود لاعتقالات وخبير يحذر

احمد وزروتي ـ هبة بريس

علم من مصدر موثوق ان الامن باكادير يوم امس الاحد تعامل بحزم وصرامة مع ظاهرة الشغب التي أصبحت تتسلل من جديد إلى الملاعب الرياضية في الآونة الأخيرة، حيث قاموا بتوقيف ما يقارب 60 شخصا، أغلبهم قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال مخالفة للقانون تتعلق أساسا بتعييب أشياء ذات منفعة عامة، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، ورشق القوات العمومية بالحجارة؛ وذلك عقب المقابلة الكروية التي احتضنها الملعب الكبير للمدينة، والتي جمعت الفريق المحلي ونظيره أوطوهو من الكونغو، برسم دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الافريقية.

وقد تمت متابعة 29شخص منهم في حالة سراح بينما تم الاحتفاظ بجل الموقوفين تحت الحراسة النظرية أو تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وفي تعليقه على هذه الايقافات عبر احد المختصين لهبة بريس ان السلطات القضائية والأمنية من خلال هاته المتابعات فهي جادة في تطبيق القانون وجزر مرتكبيها و فرض النظام العام خاصة خلال مختلف التظاهرات الرياضية التي تقام بالمدينة؛ مشددا على أنها لن تتوانى، في مقابل ذلك، في التعامل بالحزم والصرامة اللازمين مع بعض التصرفات الغير المقبولة الصادرة عن بعض مثيري الشغب، التي بقدر ما تسيء إلى التنافس الرياضي الشريف، فهي تنطوي على عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها. منبها في ذات الوقت إلى خطورة تغييب دور الأسرة في تأطير ابناءها وخاصة القاصرين منهم، وعدم مرافقتهم للملاعب.

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