وجدة.. الافراج على كافة المعتقلين القاصرين في أحداث ديربي الشرق

هبة بريس : وجدة

أعلن قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بوجدة بعد زوال اليوم الإثنين 25 فبراير الجاري بإطلاق سراح 14 معتقل قاصر على خلفية أحداث الشغب التي وقعت عقب ديربي الشرق بين مولودية وجدة ونهضة بركان الأربعاء الماضي برسم مؤجل الدورة 16 من البطولة الوطنية الإحترافية.

حيث أفرج على 7 قاصرين من جمهور مولودية وجدة و 7 قاصرين من جمهور نهضة بركان، حيث لقي القرار فرحة في صفوف عائلات المعتقلين المنتظرين منذ الصباح امام قصر العدالة بوجدة، بعد زيارة قاضي التحقيق للقاصرين نهار اليوم بمركز حماية الطفولة بوجدة.

للإشارة، فمبارة مولودية وجدة ونهضة بركان عرفت أحداثا مأساوية بعد صافرة الحكم بنهايتها،من تخريب وتكسير كبير للملعب الشرفي لوجدة الذي عرف افتتاحه بعد أشغال شملت جميع مرافقه بما فيها تعشيبه طبيعيا، وكذا المحلات التجارية المجاورة والسيارات، إضافة إلى جروح متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن وجماهير الفريقين.

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