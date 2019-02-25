الحموشي يوجه رسالة تنويه إلى مفتش شرطة تقديرا لحسه المهني المتميز

هبة بريس

وجه المدير العام للأمن الوطني رسالة تنويه إلى مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، مع صرف مكافأة مالية له، وذلك تقديرا لحسه المهني المتميز، وتحليه بمبادئ النزاهة والاستقامة أثناء مزاولته لمهامه، واعترافا أيضا بانخراطه الراسخ في سياسة التخليق والحكامة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن شخصا، من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان قد عرض على مفتش الشرطة المذكور مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتسهيل تهريب كمية من المخدرات من ساحل العرائش، كما مكنه من هاتف محمول للتحضير لهذه العملية الإجرامية، وهو ما دفع بموظف الشرطة إلى إعلام رؤسائه الإداريين والسلطات القضائية المختصة بكل تفاصيل هذه العملية.

وأضاف أن إجراءات البحث القضائي المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفرت عن توقيف المشتبه به في حالة تلبس بتسليم مبلغ الرشوة، وذلك بالتزامن مع مواصلة الأبحاث والتحريات في هذه القضية بغرض الكشف عن الشبكة الإجرامية التي يشتبه في كونها تنشط في مجال تهريب المخدرات.

وأشار البلاغ الى أنه تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، وذلك في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة فور الانتهاء من إجراء الأبحاث التمهيدية في هذه القضية.

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