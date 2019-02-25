اختتام فعاليات الملتقى الوطني للرياضات الحضرية في نسخته الثانية بتارودانت

أسدل الستار، عشية أمس الأحد 24 فبراير 2019، على فعاليات الملتقى الوطني للرياضات الحضرية في نسخته الثانية، والذي نظمته الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة على مدى يومي 23 و24 فبراير الجاري بمدينة تارودانت، بشراكة مع جمعية الألفية الثالثة، وبدعم من عمالة إقليم تارودانت والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لتارودانت.

الحفل الختامي لهذه التظاهرة الرياضية تميز بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت السيد عبد الحفيظ بغدادي، والسيدة بقوة عتيقة أمينة مال الجامعة الملكية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة، والسيد إسماعيل الحريري رئيس الجماعة الترابية لتارودانت، والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بتارودانت، وممثلي السلطة المحلية بالمدينة وعدد من رؤساء المصالح الإدارية والأمنية والعسكرية المحلية، والذين استمتعوا بعروض متميزة في صنفي سكيتبورد والرولر للمتأهلين لنهائيات هذه التظاهرة الرياضية، كما تم بالمناسبة توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات.

هذا وجدير بالذكر أن الملتقى الوطني للرياضات الحضرية في نسخته الثانية، شهد مشاركة حوالي 50 مشارك في صنف السكيتبورد و 40 مشارك في صنف الرولر، قادمين من مختلف المدن المملكة، من بينهم أبطال مغاربة مثلوا المغرب في العديد من التظاهرات الدولية.

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