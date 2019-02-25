مذكرات توقيف ضد 100 عسكري للاشتباه بارتباطهم بغولن في تركيا‎

هبة بريس - وكالات

أصدرت السلطات التركية الإثنين مذكرات توقيف بحق 100 عسكري يشتبه بارتباطهم بالداعية عبد الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليوز 2016، حسبما أعلن مكتب النائب العام في أنقرة.

وقال المصدر نفسه إن مذكرات التوقيف تشمل 100 عسكري من سلاح البر بينهم 43 برتبة ”لفتنانت“ و50 ”سرجنت“، إلى جانب مدني واحد يعمل في وزارة التجارة.

وصدرت مذكرات توقيف أخرى بحق 9 أشخاص يعملون في وزارة الصحة ومستشفيات، بينهم 8 تم توقيفهم.

ويشتبه بأن كل هؤلاء مرتبطون بجماعة غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عامًا.

وتتهم السلطات التركية غولن بإقامة ”دولة موازية“ في المؤسسات التركية بهدف إطاحة الحكومة، وبأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليوز 2016.

وينفي غولن علاقته بالانقلاب الفاشل ويؤكد أنه يدير شبكة سلمية لجمعيات أهلية ومدارس.

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